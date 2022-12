Manuela Melchers aus Gangelt „Erkelenzer haben mein Leben gerettet“

Viele Menschen nehmen sich allerhand wichtige und unwichtige Dinge vor für das neue Jahr. Manuela Melchers hat eigentlich nur drei Wünsche. „Keine Schmerzen mehr zu haben. Nicht mehr krank zu werden. Und wieder so zu werden, wie ich früher einmal war“, sagt sie mit feuchten Augen, aber entschlossener Stimme. Melchers sitzt am Küchentisch ihres Einfamilienhauses im Gangelter Ortsteil Stahe. Vor der 54-Jährigen liegt ein blauer Aktenordner, säuberlich abgeheftet sind darin Hunderte Seiten Arztberichte. Seit ihrer Jugend ist Manuela Melchers krank. Morbus Crohn, Darmkrebs, so viele Operationen, dass sie längst selbst aufgehört hat, mitzuzählen. „Ich lag in Recklinghausen, in der Charite, in Köln, in Aachen, in Düsseldorf, in Essen und mit Sicherheit noch in vielen anderen Krankenhäusern“, sagt sie. In diesem Jahr ging es Melchers so schlecht, dass sie die Hoffnung schon aufgegeben hatte. „Ich hatte keinen Lebenswillen mehr, ich wollte einfach nicht mehr“, sagte sie. Dann kam sie ins Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus. „Die Erkelenzer haben mein Leben gerettet“, sagt sie.