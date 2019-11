Erkelenzer Polizei sucht Zeugen : Mann flüchtet nach Handtaschendiebstahl

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Donnerstagabend in Erkelenz einer Frau die Handtasche stahl. Foto: dpa/Silas Stein

Erkelenz Eine Wassenbergerin suchte am Donnerstagabend nur nach ihrem Schlüssel in ihrer Handtasche, die sie dazu auf einer Bank am Konrad-Adenauer-Platz in Erkelenz abgestellt hatte. Ein unbekannter Mann nutzte dreist die Gelegenheit.

Eine 27-jährige Frau aus Wassenberg wurde am Donnerstag, 14. November, gegen 21.45 Uhr Opfer eines Handtaschendiebstahls. Wie die Polizei mitteilte, war sie in Begleitung einer Freundin mit dem Zug in Erkelenz angekommen und hatte an einer Bushaltestelle an der Straße Konrad-Adenauer-Platz ihre Handtasche auf einer Bank abgestellt, um nach dem Haustürschlüssel zu suchen. Ein unbekannter Mann, der zuvor in der Nähe rauchend auf und ab gegangen war, packte plötzlich die Tasche und lief in Richtung Kölner Straße davon. In der Tasche befanden sich neben Bargeld auch persönliche Papiere sowie eine Silberkette mit einem Amulett und der Inschrift des Buchstabens „M“.

Die Wassenbergerin beschrieb den Täter als circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank und mit kurzen blonden Haaren. Sein Gesicht wirkte eingefallen. Insgesamt mutete sein Aussehen europäisch an. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie Fellbesatz. Die Kapuze hatte er sich über den Kopf gezogen und trug darunter noch eine Mütze. Weiterhin war er mit einer dunklen Jogginghose bekleidet und führte einen Rucksack bei sich.

Wer hat die Tat oder die Flucht des Täters beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200.

(sasa)