Protest gegen Kohleabbau : Mann besetzt Abrissbagger am Tagebau Garzweiler

Mann besetzt Abrissbagger am Tagebau Garzweiler

Erkelenz Um für den Erhalt einer Landstraße am Tagebaugebiet Garzweiler zu protestieren, hat sich ein Mann auf einen Abrissbager gesetzt. Er war bei weitem nicht der einzige Demonstrant am Montagmorgen.

Bei einer Protestaktion für den Erhalt einer Landstraße am Tagebau Garzweiler ist ein Abrissbagger besetzt worden. Ein Mann habe sich auf den Bagger gesetzt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Eine technische Einheit der Polizei sei angefordert worden, um ihn wieder herunterzuholen. Die Abrissarbeiten an der Straße seien zunächst gestoppt worden.