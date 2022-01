Malermeister aus Erkelenz erklärt : Diese Tipps helfen gegen feuchte Wände

Erkelenz Vor allem im Winter können feuchte Wände und Schimmelbefall zum Problem werden. Ein Malermeister gibt Tipps, mit welchen einfachen Mitteln das zu verhindern ist.

Wenn falsches oder nur unzureichendes Lüften und zu sparsames Heizen zu Problemen führt: Schimmel in Wohnräumen – dafür gibt es verschiedene Gründe. Besonders ältere und schlecht gedämmte Gebäude mit vielen Wärmebrücken sind anfällig für Schimmel, gerade die Wintermonate sind prädestiniert für derartige Probleme. In allen Fällen ist Feuchtigkeit der Auslöser. Der Erkelenzer Malermeister Dirk Jansen ist häufig mit Schimmelbefall konfrontiert, besonders in der kalten Jahreszeit. „Zum Wachsen braucht Schimmel Feuchtigkeit und einen Nährboden“, hat der 45-Jährige erkannt, der seine Lagerräumlichkeiten an der Gerhard-Welter-Straße auf dem ehemaligen Areal der Erkelenzer Bohrgesellschaft (EBG) angemietet hat.