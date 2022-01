Polizei ermittelt : Männer stehlen Geld in der Erkelenzer Innenstadt

Erkelenz Ein 35-Jähriger ist am Freitagabend in der Erkelenzer Innenstadt bestohlen worden. Die Täter hatten ihn zuvor abgelenkt und sich dann entfernt.

Ein 35-Jähriger ist am Freitagabend in der Erkelenzer Innenstadt bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 23.30 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs, als er von zwei Unbekannten bedrängt wurde. Diese imitierten Fußballerbewegungen und entfernten sich schließlich. Als sie weg waren, merkte der Mann, dass ein Umschlag mit Bargeld fehlte, den er in seiner Hosentasche bei sich trug.