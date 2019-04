Grundschulverbund Luise-Hensel-Schule : Grundschüler geben ihr erstes Schulkonzert

Erkelenz Solistisch und im Ensemble musizierten Drittklässler aus Erkelenz und Hetzerath ihr erstes Schulkonzert an der Luise-Hensel-Schule. Im vergangenen Schuljahr war dort mit der Kreismusikschule Heinsberg das Jekits-Projekt gestartet worden.

Premiere feierte bei einem Konzert an der Luise-Hensel-Schule das Schüler-Ensemble, das seit dem Schuljahr 2017/18 in Kooperation mit der Kreismusikschule Heinsberg in einem Jekits-Projekt (Jedem Kind Tanzen, Instrumente, Singen) aufgebaut wird. Viele kleine Künstler gestalten das Konzertprogramm, das unter dem Titel „Kinder musizieren für Kinder“ stand, wobei sie sowohl in Kleingruppen als auch als Solisten auftraten. Nach zwei Jahren Jekits-Arbeit traten erstmalig die Ensembles der beiden Standorte des Grundschulverbands, Erkelenz und Hetzerath, unter der Leitung von Raymond de Pauw auf. Ein Schwerpunkt des Projektes ist das gemeinsame Musizieren im Ensemble, was an der Schule am Salierring ebenso eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde wie das als Solisten bereits erworbene musikalische Können.