„Lützi lebt“ in Zelle geritzt Verfahren gegen Klimaaktivisten eingestellt

Nach Ansicht der Anklagevertreterin hatte der Student am 3. August 2022 an einer Protestveranstaltung gegen den Tagebau teilgenommen. Hierbei habe er sich mit einer Sturmhaube vermummt, die er auch nach Aufforderung der Polizei nicht abgenommen habe. Als sich der Angeklagte bis zum 10. August zur Identitätsfeststellung in Polizeigewahrsam in Aachen befand, soll er in den Lack der Zellentür den Spruch „Lützi lebt“ geritzt haben, wodurch ein Sachschaden von rund 200 Euro entstanden sei.