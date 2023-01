Nächste Aktion angekündigt „Die Gewalt ist nicht legal, aber legitim“

Nach den schweren Ausschreitungen bei der Demonstration am Samstag hatte es bereits am Dienstag erneut eine Demonstration im Tagebau gegeben, bei der es auch zu Konfrontationen mit der Polizei gekommen war. „Es war unfassbar stark und groß, was am Dienstag passiert ist. Viele unterschiedliche Menschen sind zusammengekommen und haben sich dem Irrsinn entgegengestellt“, sagte eine Sprecherin. Dabei habe es unter anderem Straßenblockaden und Besetzungen im Tagebau gegeben. Der Widerstand sei nicht gebrochen nach der Räumung Lützeraths. 2023 werde ein weiteres wichtiges Jahr sein, den Widerstand weitervoranzutreiben. Man werde nicht ruhig blieben, nur weil Lützerath geräumt sei. „Der Kampf um Lützerath ist nicht vorbei“, sagte eine Sprecherin. Der Widerstand und Protest werde weiter auf die Straße getragen.