Fotos Polizei trägt Greta Thunberg während Protest von Abbruchkante in Garzweiler

Im Braunkohle-Dorf Keyenberg ist ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Klimaaktivisten gestartet. Die Gruppe sei in Richtung des Nachbardorfes Holzweiler in der Nähe des geräumten Ortes Lützerath am Tagebau Garzweiler unterwegs. Keyenberg, Holzweiler und Lützerath sind Ortsteile der Stadt Erkelenz. Nach der am Sonntag beendeten Räumung von Lützerath setzten Kohle-Gegner ihre Proteste am Dienstag an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen fort.

Polizisten haben eine Gruppe Demonstrierender um Greta Thunberg eingekreist.