Proteste in Lützerath Luisa Neubauer verstärkt Aktivisten - Jubel für AnnenMayKantereit

Am Vormittag hatten die Klimaaktivisten über ihre geplanten Protestaktionen informiert. Sie wollen die geplante Räumung wochenlang verzögern. „Wir hoffen, dass wir Lützerath sechs Wochen lang halten können“, sagte Dina Hamid, Sprecherin der Initiative Lützerath, am Sonntag. Derzeit befänden sich etwa 1000 Menschen in dem in dem Erkelenzer Ortsteil, es kämen regelmäßig neue Aktivisten an. Die Polizei Aachen geht von einer weitaus höheren Zahl von Aktivistinnen und Aktivisten aus. „Unser aktueller Stand sind 1500 Demonstranten vor Ort in Lützerath“, sagte eine Polizeisprecherin dem epd.