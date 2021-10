Letzte Chance für Lützerath : Bauer Heukamp klagt gegen Enteignung

Erkelenz Der Landwirt soll am 1. November enteignet werden – das hatte das Verwaltungsgericht Aachen vor wenigen Tagen bestätigt. Nun zieht Heukamp vor die nächste Instanz. Seine Anwältin sieht durch eine neue Entwicklung Hoffnung.

Der als „letzter Lützerather“ bekannte Landwirt Eckhardt Heukamp geht in letzter Instanz gegen seine drohende Enteignung vor. Wie das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ mitteilt, hat Heukamp vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen eingelegt. Kostenpflichtiger Inhalt Dieses hatte einen Eilantrag Heukamps sowie zweier Mieter abgelehnt , die sich gegen die drohende Grundabtretung an Tagebaubetreiber RWE gewehrt hatten (AZ: 6 L 418/21 und L 433/21).

Stand jetzt geht das Grundstück Heukamps am 1. November in den Besitz von RWE über, Lützerath soll in den kommenden Monaten dem Erdboden gleichgemacht, die Fläche anschließend Teil des Tagebaus Garzweiler II werden, der aktuell nur noch etwas mehr als 200 Meter von Lützerath entfernt ist.