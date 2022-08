In Lützerath : Aktivisten wollen am Tagebau „rote Linie“ ziehen

Erkelenz Für diesen Samstag, 20. August, haben sich einmal mehr hunderte Aktivisten angekündigt, um in Lützerath gegen den fortschreitenden Tagebau Garzweiler II zu protestieren.

Die Teilnehmer wollen ab 17 Uhr an einem Dorfspaziergang teilnehmen. Solche Spaziergänge führt der Waldpädagoge Michael Zobel im Rheinischen Revier seit vielen Jahren zum Protest durch, an diesem Wochenende zum 100. Mal. Die Attac-Aktivisten wollen im Anschluss eine symbolische „rote Linie“ an der Abbruchkante des Tagebaus ziehen.

Die „Coal-Exit Research Group“ mit Forschern der Uni Flensburg, TU Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hatte in dieser Woche einen wissenschaftlichen Bericht veröffentlicht, nach dem es trotz Gaskrise „keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die Inanspruchnahme weiterer Dörfer und Höfe am Tagebau Garzweiler II“ gebe. Die Organisationen Greenpeace, BUND, Alle Dörfer bleiben und Klima-Allianz Deutschland hatten die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur daraufhin erneut aufgefordert, Lützerath zu erhalten. Der Bundestag hatte im Juli überraschend beschlossen, einen Erhalt Lützeraths zu befürworten. Neubaur hatte sich dazu nicht geäußert. Nach dem neuen Gutachten sagte ein Sprecher Neubaurs unserer Redaktion, dass das Kapitel Braunkohle für NRW noch in diesem Jahrzehnt beendet werde. Mit einer neuen Leitentscheidung werde man „zeitnah“ die Grundlagen dafür schaffen. Auf Lützerath ging er allerdings nicht ein. Das vorgestellte Gutachten der Coal-Exit Research Group fließe aber ebenso wie andere unabhängige Gutachten und Daten in die Planung der Stromversorgung mit ein.