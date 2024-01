Was bleibt vom Protest? „Es sind sogar Lützerath-Babys entstanden“

Diese Bewegung lebe weiter, wenn auch an anderen Orten. So protestierten zuletzt Hunderte gegen ein geplantes LNG-Terminal auf Rügen. In Hannover gibt es ein Widerstand gegen Baumabholzungen, in der Lausitz wird gegen den dortigen Braunkohletagebau demonstriert. „Die Klimagerechtigkeitsbewegung ist in ganz Deutschland unterwegs. Es sind zu viele Projekte, um sie alle aufzuzählen“, sagt Thevasagayam.