Lost Places und der Nervenkitzel - Ein Erkelenzer auf Foto-Tour in NRW

Erkelenz Sie sind verlassen, dreckig und verraten meist nur wenig über ihre früheren Bewohner: Verlassene Orte, sogenannte Lost Places, ziehen immer mehr Fotografen an. Warum haben diese Orte eine so große Anziehungskraft?

Jedes Mal, wenn sich Peter Gebhard (Name geändert) auf den oft holprigen und verwucherten Weg zu einem verlassenen Haus irgendwo im Nirgendwo aufmacht, kribbelt es in seinem Bauch. „Wenn ich die Türe dann öffne, oder ich einen anderen Weg hinein finde, ist das ein richtiger Adrenalinschub für mich“, sagt Gebhard. Was ihn erwartet, ist immer ungewiss. Steht das Haus wirklich leer? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?

„Normale“ Motive schnell zu langweilig

Am spannendsten findet Gebhard die Geschichten hinter den verlassenen Orten. „In so einer Wohnung müssen schon verstaubte Möbel stehen oder Vasen, an denen Spinnenweben hängen. Das macht das Ganze erst aufregend“, sagt er. Wohnungen, in denen es aussieht, als sei die Zeit still gestanden, fotografiert Gebhard besonders gerne. „Man fragt sich, wer hat hier gewohnt? Wer hat sich morgens in dieser Küche Kaffee gemacht und warum lebt diese Person hier nicht mehr?“ Dabei folgt Gebhard jedoch einem Ehrenkodex: „Es wird nichts angefasst oder verrückt. Alles bleibt so, wie ich es vorgefunden habe.“