Lost Place mitten in Erkelenz Der Charme des Alten Friedhofs

Er liegt mitten in Erkelenz – und doch gibt es viele Erkelenzer, die von der Existenz des Alten Friedhofs nur am Rande wissen. Dabei ist das Gelände an der Brückstraße gerade an heißen Sommertagen ein hervorragender Rückzugsort, um sich abzukühlen, zur Ruhe zu kommen und eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Menschen trifft man hier nur selten, dafür gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Etwas verwunschen, beinahe mystisch, zugewachsen und verlassen, kommt der Alte Friedhof daher.