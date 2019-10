Lokalschau in Kückhoven : Kaninchenzucht aus Leidenschaft

Rassekaninchen züchten ist seit 15 Jahren die Leidenschaft von Elfriede Heister und für Ausstellungsleiter Klaus Sturm schon seit gut 40 Jahren. Auf der Schau in Kückhoven konnte man zum Beispiel die schlappohrigen „Zwergwidder“ und „Rheinische Schecken“ sehen. Foto: Ruth Klapproth

Kückhoven Das Rassekaninchen selbst ahnt gar nichts von seiner Schönheit, seine Betrachter sind dafür umso faszinierter. Doch wie genau funktioniert die Zucht von Rassekaninchen und wie kommt man zu diesem Hobby?

Erst acht Wochen alt waren die Kaninchen im Streichelgehege und doch schon ganz schön zutraulich: sie genossen die Streicheleinheiten der großen und kleinen Besucher und mümmelten entspannt Heu oder Möhren- und Apfelstücke. Unter Leitung von Klaus Stumm richtete der Kaninchenzuchtverein R8 Kückhoven im Rahmen der Vereinsmeisterschaft seine jährliche Lokalschau in der Mehrzweckhalle aus.

Ein Trick, um die Tiere auf eine Schau vorzubereiten, sei es, ein Radio im Stall laufen zu lassen. „Wenn ich morgens in den Stall gehe, mache ich als erstes das Radio an. So gewöhnen sich die Tiere an fremde Geräusche und sind auf einer Ausstellung viel ruhiger und ausgeglichener“, erklärt Klaus Stumm, der die Rasse „Marburger Feh“ züchtet und bereits auf eine über 40-jährige Mitgliedschaft im Verein zurückblicken kann. Doch wie genau funktioniert die Zucht von Rassekaninchen und wie kommt man zu diesem Hobby?

Info Kaninchen mit Auszeichnungen Die Auszeichnung für das beste Jungtier ging an Heinz Peter Rau mit seinen „Satin Elfenbein Rotauge“. Bestes Tier der Schau wurde eine Häsin der Rasse „Alaska“ der Zuchtgemeinschaft Bordahn. Vereinsmeister wurde in diesem Jahr die Zuchtgemeinschaft Bordahn mit „Alaska“ vor Klaus Stumm mit seinen „Marburger Feh“ und Michael Finken mit seinen „Rheinischen Schecken“. Den Preis für den besten Rammler und die beste Häsin des Jahrgangs konnte sich ebenfalls die ZGM Bordahn sichern.

Ausstellungsleiter Stumm ist mit dem Thema aufgewachsen: „Ich bin durch meinen Vater und meinen Onkel zur Kaninchenzucht gekommen. Mein Vater hatte damals Haus- und Schlachtkaninchen, mein Onkel züchtete Rassekaninchen, auf die mein Vater später ebenfalls umgestiegen ist.“ Aber er kenne auch Züchter, die zunächst als Besucher auf einer Schau waren und dort ihre Leidenschaft für die Zucht entdeckt und umgesetzt haben. Auf den Ausstellungen entstehen viele Züchterfreundschaften, zum Teil deutschlandweit. „Man trifft sich, spricht miteinander und tauscht Tiere, um die eigene Zucht zu optimieren“, so Stumm. „Die Arbeit und der Austausch untereinander sind sehr wichtig“.

Bei der Zucht kommt es auf verschiedene Faktoren an, aber besonders wichtig sei, sich mit den Tieren zu beschäftigen. „Es ist nicht unbedingt ein zeitintensives Hobby, aber auf die Regelmäßigkeit kommt es an“, ist Stumm der Meinung. Bei ihm im Stall leben derzeit 30 Kaninchen. „Da kommt man normalerweise mit einer halben Stunde am Tag hin für Pflege und Versorgung der Tiere. Wenn eine Schau ansteht, nimmt die Vorbereitung natürlich etwas mehr Zeit in Anspruch. Aber es soll ja auch ein Hobby bleiben“, erklärt er schmunzelnd.

„Zeit und Kosten hängen davon ab, wie man die Zucht betreibt: Je nachdem, wie viele Tiere man hat, welches Futter man füttert oder zu welchen Schauen man sie schickt.“ Bei einem großen Garten biete es sich an, die Tiere mit Grünfutter und Gras zu füttern. Auch Obst und Gemüse oder Zweige stehen auf dem Speisplan der Nager. „Wenn die Tiere an einem Stück Holz nagen oder die Rinde eines Asts abnagen, ist das sogar gesund für die Zähne, die wachsen nämlich ständig nach“, berichtet Stumm. Es kommt immer auf die richtige Menge der Futtermittel an: „Ein bisschen Kohl ist auch gesund, zu viel vertragen die Tiere wiederum meist nicht gut“, nennt er ein Beispiel.

Bei Jungtieren ist es entscheidend, sie an die Hand zu gewöhnen, damit sie zahm werden. Das Wachstum wird beobachtet und regelmäßig das Gewicht kontrolliert. Wenn die Kaninchen alt genug sind, werden sie gekennzeichnet und bei Ausstellungen vorgestellt und bewertet. Die Tiere werden gezielt verpaart, um reinerbigen Nachwuchs zu erhalten, der dem Idealbild ihrer Rasse möglichst nahekommt. Zudem sei es wichtig, die genetische Vielfalt zu erhalten, indem regelmäßig neue Tiere in die Zucht eingebracht werden, so Stumm. „Wir versuchen durch die Zucht genetische Fehler zu vermeiden und gesunde und vitale Tiere zu züchten.“

Insgesamt 77 Kaninchen wurden im Vorfeld der Schau den Preisrichtern Ralf Kremer aus Grevenbroich und Edwin Engels aus Erkelenz vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt bei der Bewertung auf dem Gewicht, der Körperform und dem Fell. Je nach Rasse kommen weitere Kriterien hinzu, wie beispielsweise das tiefschwarze, glänzende Fell der Rasse „Alaska“. Eine Häsin dieser Rasse der Zuchtgemeinschaft Bordahn wurde zum besten Tier der Schau gekürt. Als weitere Rassen waren „Rheinische Schecken“, „Marburger Feh“, „Satin Elfenbein Rotauge“ sowie „Zwergwidder“ in den Farben dunkelgrau, eisengrau, wildfarben und havannafarbig auf der Schau vertreten.