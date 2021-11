In mehr als 30 Geschäften : Shoppen vor Ort mit dem Erkelenzer Stadtgutschein

In mehr als 30 Geschäften

Erkelenz In zahlreichen Erkelenzer Geschäften kann man nun auch mit dem Stadtgutschein bezahlen. Die Initiatoren können sich vorstellen, das Konzept in Zukunft noch auszuweiten.

Wer derzeit auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, hat nun eine neue, lokale Alternative: Die Lokalpioniere Erkelenz haben gemeinsam mit der Stadt Erkelenz einen Stadtgutschein herausgebracht. Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Der Gutschein kann im Scheckkartenformat oder in digitaler Form mit einem beliebigen Geldbetrag aufgeladen werden, Nutzer können damit dann in allen teilnehmenden Geschäften in Erkelenz einkaufen gehen.