Vorverkauf startet Lövenicher Hoppesäck laden wieder zur Herrensitzung ein

Mit Spannung blickt die Karnevalsgesellschaft Lövenicher Hoppesäck auf die kommende fünfte Jahreszeit, die schon bald beginnt, und freut sich bereits zum sechsten Mal, am Freitag, 17. November, eine Herrensitzung in der Lövenicher Nysterbachhalle am Dingbuchenweg ausrichten zu dürfen. Die Karten sind im Vorverkauf zum Vorzugspreis von 28 Euro ab sofort bei der Zweiradschmiede Derouaux, Zum Königsberg 5 in Lövenich, Telefon 02435 3314, erhältlich.