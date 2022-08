Markt in der Nysterbachhalle : Lövenich will Dorfgemeinschaft wieder aufleben lassen

Erkelenz Bei einer gemeinsamen Feier sollen Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende wieder miteinander ins Gespräch kommen. Auch für Kinder gibt es viele Angebote.

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben dafür gesorgt, dass auch in den Dorfgemeinschaften vieles eingeschlafen und der regelmäßige Austausch an einigen Stellen zu kurz gekommen ist. Dem will sich die Interessensgemeinschaft Lövenich und Kleinbouslar nun aktiv entgegenstellen und plant dazu eine Veranstaltung. „Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona ist es nun an der Zeit, dass Orts- und Vereinsleben wieder in den Mittelpunkt der Dorfaktivitäten zu stellen“, teilt die IG mit.