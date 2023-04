In Lövenich Altes Bürgermeisteramt soll zum Jugendheim werden

In der jüngeren Vergangenheit hätten die Ortspolitik in Lövenich vermehrt Anfragen erreicht, ob in dem altehrwürdigen Gebäude Räume für eine Krabbelgruppe oder möglicherweise für Jugendliche untergebracht werden können, heißt es in dem Antrag. Platz für gezielte Jugendarbeit sei in Lövenich derzeit nicht vorhanden. „Die in Rede stehenden Räume im Erdgeschoss des Gebäudes wären für derartige Maßnahmen hervorragend geeignet“, teilen Christel Honold-Ziegahn (Grüne) und Jürgen Drews (CDU) mit. Die Verwaltung der Räume könne in diesem Fall die Interessengemeinschaft Lövenich und Kleinbouslar übernehmen.