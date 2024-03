Feuerwehr Wegberg Löscheinheit Klinkum zieht positive Bilanz

Immer etwas Besonderes in einer Löscheinheit ist es, wenn ein neuer Brandmeister zur Beförderung ansteht. Diese Ehre wurde Rene Jakobs zu teil. Er wurde nach erfolgreich abgeschlossenem Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr NRW zum Brandmeister befördert. Einheitsführer Daniel Langerbeins wurde nach bestandenem Zugführer Basislehrgang, ebenfalls am IdF NRW, zum Brandinspektor befördert. Oberbrandmeister Oliver Geyer wurde wegen eines Wohnortwechsels von der Feuerwehr Elsdorf in die Löscheinheit Klinkum überstellt.