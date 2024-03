Jahresversammlung der Löscheinheit Erkelenz Immer mehr Einsätze für die Feuerwehr

Dieses Mal waren es große Brandeinsätze, die das Jahr 2023 gekennzeichnet hatten. Beispiele: Der Hausbrand in Bellinghoven im Juni, bei dem eine Familie ihr Zuhause verlor und bei dem die Feuerwehr mit gefährlichen Situationen zu kämpfen hatte, weil eine Durchzündung erfolgte, kurz vorher mussten sich die Wehrleute mit einem nicht ungefährlichen Sprung auf das Nachbarhaus retten. Auch ein Dachstuhlbrand in Erkelenz in einer Nacht im September hatte für viel Arbeit gesorgt wie auch der Großbrand im Oktober im Edeka-Markt in Lövenich. Darüber hinaus mussten die Wehrleute bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Patersgasse während der Löscharbeiten kreativ werden – hier hatte zunächst der Staatsschutz ermittelt, ehe klar war, dass ein technischer Defekt Grund für die Flammen war.