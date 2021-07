Evangelische Kirchengemeinde : Live-Podcast in Schwanenberg

Live-Podcast in Schwanenberg

Schwanenberg Heinz Kamp spricht auf dem Pastoratshof der evangelischen Kirchengemeinde in Schwanenberg – der Podcast „Sapperlot“ ist bislang ein Erfolg.

(cpas) „Sapperlot“ heißt der Podcast, den die evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg seit mittlerweile acht Monaten macht. Und dass die Gemeinde mit ihrem Audioprodukt mittlerweile mehr als 1000 Hörer erreicht, hätte Pfarrer Robin Banerjee nicht zu träumen gewagt. „Unser Ziel war, 200 bis 300 Hörer zu haben, das wäre dann knapp ein Viertel unserer Gemeinde. Dass den Podcast so viele Menschen hören, ist unglaublich“, sagt der Pfarrer über das Projekt, bei dem mit wechselnden Gästen die Themen „Lebensgeschichten und Leidenschaft“ im Vordergrund stehen. Nun steht zum ersten Mal eine Live-Aufnahme an: Am Sonntag um 10.45 Uhr werden Banerjee und Sina Rübel vor Publikum auf dem Pastoralshof mit dem Schwanenberger Heinz Kamp sprechen.