60 Jahre Lions Club Selfkant in Erkelenz gefeiert Lockere Sause bei Jeck mit Zweck

Kabarettistin Ingrid Kühne schilderte urkomische Episoden aus ihrem Familienalltag mit Ehemann Ralf und Sohn Sven. Ralf trinkt gerne Bier und hält sich deshalb abends regelmäßig bei Nachbar Günther auf, der in einer Brauerei beschäftigt ist und zehn Kästen Gerstensaft pro Monat als Deputat von seinem Arbeitgeber erhält. Ihre närrischen Reden, mit denen sie nicht nur zur fünften Jahreszeit ihr Publikum unterhält, werden übrigens von KI geschrieben. Wer Künstliche Intelligenz dahinter vermutet, liegt aber total falsch. Es handelt sich um ihre eigenen Initialen: Kühne Ingrid. „Ein Witz, den mir kein Kollege klauen kann“, erzählte die Mittfünfzigerin augenzwinkernd. Ihre Silberhochzeit fiel mitten in die Corona-Zeit. „An Scheidung habe ich in der ganzen Zeit wirklich nie gedacht, höchstens an Mord“, kommentierte sie das Ehe-Jubiläum, aus dem mittlerweile schon 28 Jahre geworden sind. Bernd Stelter ging mit einigen Bundespolitikern gewohnt hart ins Gericht, sang Selbstverfasstes zur Gitarrenmusik.