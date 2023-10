Bernd Stelter und Ingrid Kühne in Erkelenz Lions Club präsentiert „Jeck mit Zweck“

Ebenfalls keine Rolle spielt für die Mitglieder des Lions Club Selfkant der Ort, an dem sie unterstützend eingreifen wollen. Auch wenn der Selfkant im Namen stehe, so versuchen sie kreisweit tätig zu sein, eben jeweils dort, wo die Not groß ist. Da kann es auch mal sein, dass zwar die große Gala in Erkelenz stattfindet, die Spenden aber in eine andere Stadt gehen sollen – in diesem Fall die Nachbarstadt Hückelhoven.