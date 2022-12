60 Traktoren in Erkelenz unterwegs Lichtexpress der Landwirte

Die hell leuchtende Traktorenschlange, die sich durch das Nachtdunkel schiebt, wird schon gespannt erwartet – an den Landstraßen finden sich nur vereinzelte Schaulustige, in den Dörfern selbst aber haben sich große Menschentrauben zusammengefunden. Noch mehr als in den Vorjahren warten mit ihren Nachbarn und Kindern auf den Lichterzug der hiesigen Bauern, einige haben es sich sogar mit Glühwein und Kakao am Wegesrand bequem gemacht. Als die Landwirte mit den liebevoll geschmückten Treckern an den winkenden und filmenden Leuten vorbeiziehen, sind es vor allem die Kinder, die mit strahlenden Augen die mehr als 60 Traktoren verfolgen.