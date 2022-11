Notfallpläne für den Kreis Heinsberg : „Leuchttürme“ für den Blackout

Kreis Heinsberg Im Kreisausschuss informierte Landrat Stephan Pusch darüber, wie gut der Kreis für einen lang anhaltenden Stromausfall gerüstet ist. Er sieht auch Bund und Land in der Pflicht – und fordert von den Bürgern Initiative.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist: Angesichts der derzeitigen Energiekrise bereiten sich die Behörden in Notfallszenarien intensiv auf die Möglichkeit eines flächendeckenden Stromausfalls vor. Was ist, wenn es plötzlich über mehrere Tage dunkel bleibt, der Strom ausfällt, die Heizung nicht mehr funktioniert, das Telefonnetz zusammenbricht, das Internet ausfällt und aus den Zapfsäulen kein Sprit mehr fließt? Über die Vorbereitungen des Kreises Heinsberg hat Landrat Stephan Pusch im Kreisausschuss berichtet. Vorausgegangen war eine Anfrage der Grünen zu Notfallplänen bei einem Stromausfall .

Demnach plant die Kreisverwaltung gemeinsam mit den zehn Städten und Gemeinden derzeit die Einrichtung sogenannter „Leuchttürme“ als Anlaufstellen für die Bürger. „Diese sind lediglich dazu da, Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben sowie Notrufe entgegenzunehmen“, erklärte Pusch. Würde die Telekommunikation vorübergehend nicht mehr funktionieren, würden die Menschen dort also auf dem Laufenden gehalten. Als Örtlichkeiten sind dafür zunächst die Feuerwachen vorgesehen – diese seien schließlich vor Ort gut erreichbar.

Der Landrat betonte allerdings, dass er den Kreis Heinsberg keinesfalls in der Alleinverantwortung sehe, einen Notfallplan zu erarbeiten. Bund und Länder seien genauso gefordert wie die weiteren Betreiber der kritischen Infrastruktur. Nicht zuletzt seien auch die Bürger selbst gefordert: „Die Katastrophenschutzbehörde ist nicht zuständig, die gesamte Bevölkerung mit Lebensmitteln und Wasser etc. zu versorgen.“

In den Kommunen selbst ist man für solche Notfälle ebenfalls vorbereitet – die Politik sieht bei der Information der Bürger aber noch Aufholbedarf. In Erkelenz soll in Kürze ein Antrag der Fraktion Freie Wähler diskutiert werden, die die Stadtverwaltung auffordert, die Bürger über Notfallpläne zu benachrichtigen. Etwa in Form eines Info-Flyers, der wichtige Details wie Anlaufstellen für einen Notfall bereithält.