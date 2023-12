Martinsmarkt in Matzerath Großes Finale mit Rekordspende

(vest) Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine neue, so heißt es. Und auch die Ehrenamtler aus Matzerath, die jetzt mit dem 20. Martinsmarkt einen beeindruckenden Abschluss gefunden haben, könnten sich vorstellen, sich weiter zu engagieren. „Dann aber in einem anderen und vielleicht auch kleineren Rahmen“, sagt Ida-Marie Moll, die den über die Stadtgrenzen hinaus bekannten wie beliebten Martinsmarkt in Matzerath geleitet hat. Was zuerst ganz klein anfing, habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig weiterentwickelt, sagt Moll. Gemeinsam mit dem Organisationsteam blicken die Veranstalter mit gemischten Emotionen auf die Martinsmärkte. „Einerseits sind wir traurig, dass es nun vorbei ist, andererseits wäre es uns auch bald über den Kopf gewachsen.“ Aufhören, wenn es am schönsten ist – in diesem Fall im Jahr 2023. „Es war rundum gelungen und der Markt war trotz des regnerischen Wetters sehr gut besucht“, sagt Nicolai Moll, der im Vorfeld zahlreiche Geschäfte besucht hatte, um Preise für die Tombola zu akquirieren. 1000 Gewinne bei mehr als 9000 verkauften Losen machten die Besucher glücklich, und auch das Bühnenprogramm sorgte für Unterhaltung. In jedem Jahr wurden Spenden für den Deutschen Ambulanten Kinder- und Hospizverein Aachen und Kreis Heinsberg gesammelt. Im ersten Jahr war eine Summe von 4670 Euro zusammengekommen, aber den neuen Rekord zum 20. Geburtstag und gleichzeitigem Finale des Marktes hätten sich die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler nicht zu träumen gewagt: 20.000 Euro konnten in diesem Jahr übergeben werden und so den Fortbestand der Hospizarbeit des Vereins unterstützen. „Die Hospizarbeit wird stark über Spenden finanziert“, betonte Petra Kiwitt, Vorstand des Hospizvereins. „Es ist immer wichtig, ehrenamtliche Begleiter zu finden und sie auch entsprechend ausbilden zu können.“ Viele der jungen Menschen würden über einen langen Zeitraum begleitet. Doch sie kommen nicht nur den Patienten selbst zugute, sondern auch den Eltern, die bei einem Frühstück einmal durchatmen können.