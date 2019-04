Lebenshilfe-Café schließt in Erkelenz : Spannendes Hildegard-Porträt

Maria Regina Kaiser liest aus ihrem Hildegard von Bingen-Buch. Mit dem Kulturfrühstück am 31. März schloss das Lebenshilfe-Café seine Pforten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

ERKELENZ Mit einem Kulturfrühstück, bei dem Schriftstellerin Maria Regina Kaiser ihre Romanbiografie „Hildegard von Bingen“ vorstellte, endete der Veranstaltungsreigen im Inclusio. Das Café der Lebenshilfe in Erkelenz hat geschlossen.

Noch einmal war das Inclusio, das Café der Lebenshilfe an der Südpromenade berstend voll. Für das Kulturfrühstuck mit der Autorin Maria Regina Kaiser, zu dem die Stadtbücherei und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkelenz eingeladen hatten, waren sämtliche Eintrittskarten verkauft. Mit der promovierten Historikerin, die als freiberufliche Schriftstellerin in Bad Camberg lebt, war ein in Erkelenz nicht unbekannter Gast eingeladen. Im Vorjahr hatte Kaiser beim Kulturfrühstück ihr Buch Katharina von Bora vorgestellt. Jetzt hatte sie ihr neuestes Werk dabei: eine Romanbiografie über Hildegard von Bingen, laut Untertitel „die mächtigste Nonne des Mittelalters“.

Beim Kulturfrühstück würden frauenrelevante Themen behandelt, so Gleichstellungsbeauftragte Elke Bodewein. Nicht ohne Grund finde diese Lesung im März statt, schließlich sei dieser Monat der Frauenmonat. Hildegard von Bingen sei eine Frau und Visionärin gewesen, die sich für die Frauenrechte eingesetzt habe. „In einer Zeit, in der Frauen in der Kirche den Mund zu halten hatten, stellt Hildegard von Bingen eine große Ausnahme dar: Hildegard darf mit Einverständnis des Papstes predigen, die Bibel auslegen und veröffentlichen“, ergänzte Karin Rademacher, Leiterin der Stadtbücherei.

Info Eine neue Bleibe für das Kulturfrühstück Fortführung Karin Radermacher, Leiterin der Stadtbücherei Erkelenz, bedauert die Schließung des Inclusio. Das Café der Lebenshilfe sei der ideale Ort für das Kulturfrühstück gewesen. Jetzt soll für die Reihe eine neue Bleibe gefunden werden.