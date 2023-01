In der Erkelenzer Leonhardskapelle Acoustic Nights werden britisch

So waren im Dezember zum Ausklang der Saison zu einem Doppelkonzert Gordie Tentrees und das Trio Diyet & The Love Soldiers mit erdigen Americana-Klängen aus dem Nordwesten Kanadas zu Gast in der Leonhardskapelle. Nach Auftritten in den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz stand für die Musiker die Erka-Stadt auf dem Eu­ropa-Tourplan. Ihre tiefe Verbundenheit mit der grandiosen Natur und der indigenen Kultur ihrer Heimat am Yukon spiegelte sich in den eindrucksvollen Klangbildern des Abends. Die Sängerin und Bassistin Diyet begrüßte das Publikum ausgiebig in Southern Tutchone. Sie ist damit eine Kulturbotschafterin fremder Zeiten, denn sie beherrscht noch als eine von nur noch knapp 100 Personen ihre zeitweilig schon vom Aussterben bedrohte Mutter­sprache.