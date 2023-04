Leerstand in der Innenstadt Doch keine spanische Küche in Erkelenz

Einen „Spanier“ gab es in Erkelenz bislang noch nicht. Das wird sich sobald auch nicht ändern, obwohl es schon konkrete Pläne von José Fernandez gegeben hat, in einer leer stehenden Immobilie am Markt ein spanisches Restaurant zu eröffnen. „Es lag nicht an mir“, sagte der Gastronom, der in Düsseldorf und Grevenbroich bereits Restaurants mit dem Namen Los Chicos betreibt. In dem Ladenlokal, in dem sich einst das griechische Restaurant Delphi befand und das danach seit Jahren leer stand, wollte José Fernandez das Los Chicos eröffnen.