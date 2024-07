Lebenshilfe Heinsberg Leichte Sprache entsteht jetzt mit künstlicher Intelligenz

(RP) Seit zwei Jahren engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstätten in Heinsberg als Botschafter für Leichte Sprache: Gemeinsam mit Autor Helmut Wichlatz bietet die Arbeitsgruppe „Leichte Sprache“ Übersetzungen oder Prüfungen von Texten für Beratungsbüros und öffentliche Einrichtungen wie Behördern oder Schulen im Kreis Heinsberg an. Der Aufwand, schwer verständliche Texte in Leichte Sprache zu übersetzen, sei manchmal enorm, erklären Hanna Lüttke und Michael Kleinen, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit in der Lebenshilfe Heinsberg. Das Regelwerk sei umfangreich, man benötige Zeit und Ruhe, um Texte sinnvoll und verständlich zu vereinfachen.