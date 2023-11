Landwirtschaftsministerin in Erkelenz Gorißen will Ackerbau stärken

Die Landwirtschaft müsse laut Gorißen auch in Zukunft ein zentraler Faktor in der Region bleiben: „Zu einem starken Rheinischen Revier der Zukunft gehört auch eine zukunftsfähige heimische Land- und Ernährungswirtschaft. Die vielen Betriebe in der Region, oft seit Generationen familiär geführt, bieten Arbeitsplätze und sie helfen dabei, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“ Das Rheinische Revier könne zu einem „Food Valley“ für Nordrhein-Westfalen werden. „Deshalb ist es so wichtig, hier in der Region mit Beteiligten in einem engen Dialog über Herausforderungen des Flächenbedarfs im Rheinischen Revier zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln“, sagte die Ministerin. Interessant sei auch eine Mehrfachnutzung von Fläche, etwa durch Agri-Photovoltaik.