„Nullrunde“ in Erkelenz Bauern enttäuscht von Getreideernte

In der Einfahrt des Ackerbaubetriebes von Hubert Fell in Terheeg steht schon der große grüne Schlepper samt Kalkstreuer zum Einsatz bereit. Am Heck der Maschine zeigt Fell auf das feine graue Pulver – reiner Kalk. Den fährt er auf seine bereits abgetragenen Felder, um dort den pH-Wert im Boden zu erhalten und diesen mit Nährstoffen zu versorgen. Auf dem Hofbetrieb gibt es stets allerhand zu tun. Doch: Während die Gerste mittlerweile vollkommen eingeholt ist, steht dennoch auch an diesem Tag der Mähdrescher für die Weizenernte wieder still: Das Wetter ist zu unbeständig.