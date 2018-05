Erkelenz: Landschaft direkt erfahren

Erkelenz Das diesjährige Motto zur jährlichen Ausstellung des Fördervereins von Haus Hohenbusch lautet "Landschafts-Impressionen". Zum 18. Mal wird in diesem Rahmen Kunst im Herrenhaus gezeigt.

Idyllische Blicke von scheinbar am Wegesrand gefundenen Motiven dienen als Objekt der Auseinandersetzung. Der künstlerische Blick auf vielfältige Landschaftsteile führt den Betrachter zum Meer, in Wälder, auf Aussichtspunkte oder in kleine Dörfer. Mit Pinsel und Farbe fangen die Ausstellenden ihre Sichtweisen in der Natur ein. Die verwendeten unterschiedlichen Techniken - wie Acryl, Öl, Aquarell, jedoch auch Pastell- und Kohlezeichnungen sowie Misch- und Spachteltechnik, Leder-Objekte und Fotos auf Baumwolle ebenso wie Skulpturen in Keramik, Ton, Holz und Metall - eröffnen eine Bandbreite an Möglichkeiten zur Darstellung der Vielfalt dieses Themas.