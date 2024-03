Die Schwanenberger Landfrauen Die Gemeinschaft im Blick

Erkelenz · Austausch, Unterstützung und gemeinsame Unternehmungen: Die Landfrauen setzen sich in ihren Ortsverbänden dafür ein, das Leben in den Dörfern mitzugestalten und möglichst viele Frauen am Gemeindegeschehen teilhaben zu lassen.

19.03.2024 , 18:00 Uhr

Die Landfrauen haben gemeinsam in Vorbereitung auf den Adventsmarkt im Gemeindehaus leckere Plätzchen gebacken. Landfrauen Schwanenberg Foto: Landfrauen Schwanenberg-Wegberg-Kipshoven

Von Katrin Schelter