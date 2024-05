Lambertusmarkt in Erkelenz Starker Auftakt auf dem Ausweichplatz

Erst- und auch letztmalig findet der Lambertusmarkt auf dem Johannismarkt in Erkelenz statt. Die große Bühne auf dem Rasen direkt vor der St. Lambertus-Kirche ist daher ein ungewohnter Anblick. Aber: eine Bühne beim Lambertusmarkt auf dem Johannismarkt – so neu ist das eigentlich nicht. Bei etlichen Besuchern wurden beim Auftakt am Donnerstagabend daher wehmütige Erinnerungen an ihre eigene Jugend wach. Konkret: an die sogenannte Bühne II, die es ab den 90er Jahren für ein gutes Jahrzehnt bei diesem großen Erkelenzer Stadtfest als Ergänzung zu der großen Bühne auf dem Markt gab und die ihren Standort eben auf dem Johannismarkt hatte. Dort traten Nachwuchsbands auf, organisiert vom städtischen Jugendamt.