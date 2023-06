Lambertusmarkt in Erkelenz Das kostet der Besuch auf der Kirmes

Bunte Lichter und Jingles rundherum, dazwischen kuriose Ansagen an den Fahrgeschäften, leuchtende Kinderaugen und der Geruch von süßen und herzhaften Leckereien, der über allem liegt: Zum 46. Mal lockt der Erkelenzer Lambertusmarkt mit der dazugehörigen Frühkirmes Groß und Klein in die Innenstadt, um das Unterhaltungsprogramm auf dem Markt und die Rummelstimmung an den Buden der über 100 Schausteller aufzusaugen.