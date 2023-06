Lambertusmarkt in Erkelenz Raus ins Freie und feiern

„Es ist fast wie früher“, sagte Dominik Peters über den Lambertusmarkt. Er weiß, wovon er spricht, schließlich sorgt er mit seinem Team schon seit etlichen Jahren für die Akustik beim Bühnenprogramm und bekommt hautnah das Geschehen auf der Fläche zwischen der Pfarrkirche St. Lambertus und dem Alten Rathaus mit. Der Besucherandrang und die Stimmung seien so gut wie vor der Corona-Pandemie, als hätte es die Einschränkungen nie gegeben, so seine Einschätzung. „Die Menschen wollen ins Freie und feiern.“ Hinzu komme das ausgesprochen gute Kirmeswetter und das Programm auf der Bühne. Der schon traditionelle kölsche Abend, dieses Mal mit Paveier als Hauptgruppe, am Eröffnungsdonnerstag oder der Samstagabend mit den Goodfellas lockten das Publikum in Scharen nach Erkelenz. Das „Fast“ bezieht sich bei Peters auf den Freitag, der nicht immer ein Publikumsmagnet war. In diesem Jahr war es anders. Mit dem „Electrisize-Light“ hat Stephan Jopen als Organisator und Planer den richtigen Riecher gehabt, um ein jüngeres Publikum auf den Lambertusmarkt zu locken. Insbesondere Timbo, ein DJ aus Kückhoven, sorgte mit „Timbo & This Chris“ für Partystimmung auf dem rappelvollen Markt. Viele, auch traditionelle Marktbesucher, die gefühlt schon seit 46 Jahren zu den Veranstaltungen kommen, zeigten sich von diesem Abend begeistert.