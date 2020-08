Neue Tagespflege in Erkelenz : Gemeinsame Aktivitäten statt Alltagsfrust

Yvonne Geurts, stellvertretende Geschäftsführerin, und Marco Ferreira, technische Leitung, freuen sich auf die Eröffnung in Erkelenz. Foto: Lambertus gGmbH

Erkelenz Die neue Lambertus-Tagespflege mit 13 Plätzen im Neubau mitten in Erkelenz soll im Januar 2021 in Betrieb gehen. Die Lambertus gGmbH hat auf steigende Nachfrage nach Tagesbetreuung reagiert.

In wenigen Monaten wird die vierte Tagespflege der Hückelhovener Lambertus gGmbH an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße in Erkelenz ihren Betrieb aufnehmen. Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, und seine Stellvertreterin Yvonne Geurts rechnen mit der Eröffnung Ende Januar – wenn sich nichts wegen Corona verzögert.

Die Volksbank Mönchengladbach investiert im Herzen von Erkelenz, in der Nähe der evangelischen Kirche, in ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit kleineren Wohnungsgrößen und ausgebautem Dachgeschoss nach den Plänen des Erkelenzer Architekten Josef Viethen. Im Erdgeschoss entstehen zwei Gewerbeeinheiten, von denen eine an die Lambertus gGmbH Hückelhoven vermietet ist. Auf 1950 Quadratmetern weist die neue Immobilie 30 Mietwohnungen und ebenerdig auf 575 Quadratmetern Gewerbefläche auf.

Insgesamt 13 Plätze bietet die neue Lambertus-Einrichtung. „Wir reagieren so auf den steigenden Bedarf an Tagespflegeplätzen“, erklärte Marcel Ballas. In Erkelenz gebe es viele Anfragen meist von Angehörigen, die eine Auszeit von der Pflege brauchen, oder sehen, dass ihrer Mutter oder ihrem Vater die notwendigen alltäglichen Dinge aufgrund einer Pflegebedürftigkeit zusehends schwerer fallen. Vor allem aber schaffe man eine Alternative zu der häufigen Situation vieler älterer Menschen, die tagein, tagaus einsam und allein in ihrem häuslichen Umfeld ohne soziale Kontakte leben, so Marcel Ballas.

Wie bei den bereits bestehenden Lambertus-Tagespflegen an der Dinstühlerstraße in Hückelhoven, Am Ohof in Ratheim und in Gerderath an der Schulstraße stehe auch hier das Motto „Lebenslust statt Alltagsfrust“ im Vordergrund. „Wir wollen das bewährte Konzept weiterführen“, versichert Marcel Ballas. „Den Gästen wird nicht nur eine sinnvolle Tagesstruktur gegeben, sondern auch das Gefühl, gebraucht zu werden.“

So fängt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück an. Die Gäste entscheiden, was es zu Mittag geben soll. Sie können sich ausprobieren in vielfältigen kreativen und kognitiven Angeboten, zum Beispiel in der Werkstatt, beim gemeinsamen Kochen, beim Gärtnern oder beim Basteln, je nach individueller Lust und Laune. Die Mitarbeiter wollen die biographischen Daten und Fähigkeiten jedes einzelnen Gastes dabei einbeziehen.

Rund 234 Quadratmeter umfasst die neue Tagespflege in Erkelenz und bietet den Gästen genug Platz. Unter den Räumlichkeiten befindet sich auch ein Therapieraum, auf den Therapeuten zurückgreifen können, um mit den Gästen Übungen und Therapieangebote durchführen zu können.

„Hier kann man den Tag als Gast genießen“, ist sich Marcel Ballas sicher. Zumal ein Team aus ausgebildeten Fachkräften gleichzeitig Hilfe, Versorgung, Gemeinschaft und Freizeitgestaltung bietet, jedoch nie die Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten der Gäste aus den Augen verliert. Die Erfahrungen aus den anderen Tagespflegen hätten gezeigt, dass viele der Besucher durch die sozialen Kontakte und den abwechslungsreichen Alltag geradezu aufblühen würden.

„Sie kommen gerne“, versichert die stellvertretende Geschäftsführerin Yvonne Geurts. Dies habe sich gerade in der Zeit nach der Corona-Zwangspause gezeigt. Viele Senioren hätten geäußert, froh zu sein, dass sie wieder kommen dürfen. „Mittlerweile besuchen 90 Prozent der Gäste wieder unsere Tagespflegen“, so Yvonne Geurts. Dies zeige, dass die Eröffnung einer vierten Tagespflege in Erkelenz der richtige Schritt sei.

