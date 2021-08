Jubiläum in Erkelenz : Lambertus-Apotheke wird 25

Roland Kiel und sein Apotheken-Team feiern 25 Jahre. Foto: Lambertus-Apotheke

Erkelenz Apotheker und Inhaber Roland Kiel wagte im Jahr 1996 den Sprung in die Selbstständigkeit. Jetzt wird mit den Erkelenzern das Jubiläum gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Als sein Berufswunsch feststand, Apotheker zu werden, dachte Roland Kiel nicht daran, seine eigene Apotheke zu gründen. Nach dem Studium der Chemie in Aachen und der Pharmazie in Marburg war er fast fünf Jahre lang in einer Erkelenzer Apotheke angestellt und glaubte, diese übernehmen zu können. Es kam anders. Mit 32 Jahren entschloss sich Kiel für den Sprung in die Selbstständigkeit mit neuer Apotheke an historischem Ort. Auf dem Fundament der ehemaligen Molkerei an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße war ein Neubau entstanden, in dem Kiel seine Apotheke einrichtete.

„Im Keller haben wir noch die alten hohen Gewölbe“, meint er. Passend zum historischen Ort fand er für die Apotheke den Namen: Lambertus-Apotheke, nach einem der Schutzpatrone der Stadt. „Ich habe mich gewundert, dass bis dahin niemand auf diesen Namen gekommen war“, meint Kiel, der im September das 25-jährige Bestehen der Apotheke feiert. Der Betrieb hat sich etabliert, beschäftigt zehn Mitarbeiter und bietet nicht nur Fertigarzneimittel an, sondern auch Pillen, Salben, Tees und andere Rezepturen aus eigener Herstellung. „Auch hier treffen Moderne und Tradition aufeinander“, meint der 57-Jährige.

Sicher sei der Sprung in die Selbstständigkeit ein Wagnis gewesen. „Eine Neugründung ist immer mit einem Risiko verbunden, das größer ist als bei einer Übernahme.“ Kiel bezeichnet sich als „echten Erkelenzer Jungen“, obwohl er hier nicht geboren wurde, sondern als Kleinkind kam, nachdem Vater Theo Kiel die Rektorenstelle an der Hauptschule angetreten hatte. Der Junge durchlief eine typische Erkelenzer Jungen-Karriere: Messdiener an St. Lambertus, SC 09 und ETV, Abitur am Cusanus-Gymnasium, danach das Studium. „Erkelenz ist meine Heimat“, meint Kiel, dem wenig Zeit für die Hobbys Musik und Motorrad bleibt. Gelegentlich spielt er in der Band „Miss She and the Coconuts“.