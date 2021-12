Kritik an Landesregierung : Läuft der Strukturwandel in Erkelenz und im Rheinischen Revier zu langsam?

Erkelenz Ein Jahr nach Start des Förderprogramms sind in NRW bislang nur sieben Projekte bewilligt und keins umgesetzt worden. SPD-Landtagspolitiker Stefan Kämmerling fordert deshalb mehr Tempo.

Wie aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, sind im ersten Jahr seit dem Start des Förderprogramms im Rheinischen Revier nur sieben Projekte bewilligt und keins umgesetzt worden. Das bisherige Fördervolumen betrage 191 Millionen Euro. Hingegen sind im Lausitzer Revier bereits 56 Projekte bewilligt worden. Mit fünf dieser Projekte wurde bereits begonnen. Dementsprechend beträgt das Fördervolumen dort zum heutigen Stand schon 498 Millionen Euro. Kämmerling spricht von einer „auffallenden Diskrepanz der Fördermengen zwischen dem Rheinischen und dem Lausitzer Revier“ und hat deswegen nun eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt., hat der Eschweiler Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling (SPD) in der vergangenen Woche eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Er will nun von der Landesregierung wissen, warum es in NRW bislang so wenig bestätigte Projekte gibt.