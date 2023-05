Lärmschutzplan in Erkelenz Grüne fordern Zwischenstand

Der verabschiedete Lärmaktionsplan hatte den EU-Richtlinien entsprechend zum einen zum Ziel, verschiedene Daten zu Lärmquellen und Vehemenz des Lärms zu analysieren, andererseits aber auch Maßnahmen zur Minderung aufzustellen. Lärmquellen in Erkelenz sind vor allem die Straßen, aber auch Bahnlinien, Flugzeuge und nicht zuletzt der Braunkohletagebau. „Mit dem Lärmaktionsplan von 2018 hat die Erkelenzer Politik ein klares Bekenntnis zum nachhaltigen Lärmschutz abgegeben. Nun ist es an der Zeit zu sehen, was bislang daraus geworden ist“, sagt Hans Josef Dederichs.