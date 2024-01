Neuer Lärmaktionsplan Sind die Erkelenzer Straßen zu laut?

Erkelenz · Die Stadtverwaltung muss einen neuen Lärmaktionsplan aufstellen. Berechnungen zeigen: Vor allem in Gerderath und Granterath sowie an mehreren Stellen in der Innenstadt ist es zu laut.

25.01.2024 , 05:10 Uhr

Blick auf die Erkelenzer Innenstadt. An mehreren Stellen ist es hier tagsüber und nachts zu laut. Foto: Ruth Klapproth