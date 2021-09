Literatur in Erkelenz : „Ladies Night“ bei der Leseburg

Erkelenz Nächste Auflage der Literaturreihe am 29. September im Tante Käthe. Die Plätze sind begrenzt. Was geboten wird und wo es jetzt Karten gibt.

Das Café Tante Käthe am Markt ist auch bei der nächsten Erkelenzer Leseburg Schauplatz des Geschehens. Die 29. Auflage der Literaturreihe mit dem Titel „Ladies Night – Geschichten von Frauen nicht nur für Frauen“ findet am Donnerstag, 30. September, um 19.30 Uhr, im Sälchen des Cafés im Erkelenzer Zentrum statt. Wie schon bei der ersten Lesung im Café Tante Käthe, bei der es „Er-lesene Köstlichkeiten“ gab, ist wegen der Corona-Bedingungen nur eine begrenzte Besucherzahl möglich. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind ab sofort im Café, telefonisch unter 02431 9436960 und per Email unter cafe.tante-kaethe@gmx.de erhältlich.

Kundgebung gegen Braunkohle-Abbau in Erkelenz : Fahrrad-Demonstration führt an Tagebau-Rand

Außerdem wurde Heike Dahlmann 2019 der Enningerloher Dichtungsring verliehen. Auch in diesem Jahr hat sie sich wieder für das Finale dieses literarischen Wettbewerbs qualifiziert. Viele ihre ausgezeichneten Gedichte ranken sich um das aktuelle politische Geschehen. In eigenen Gedichtbänden und in Anthologien hat sie ihre Werke veröffentlich. In den nach VHS-Kursen entstandenen „Selfkant-Anthologien“ ist auch Brigitte Oleszynski-Wichmann mehrfach vertreten. Sie erzählt am liebsten Geschichten aus ihrer Heimat, und die ist unbestritten Erkelenz. Manchmal kann sie es nicht verhehlen, dass sie als junges Mädchen auch mal Büttenreden verfasst hat. Der Schalk spricht auch jetzt noch gelegentlich aus ihren Texten.