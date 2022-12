L19 in Erkelenz 60-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall

Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmittag auf der L 19 bei Gerderhahn tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit hoher Geschwindigkeit aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.