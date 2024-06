Krimi von Kurt Lehmkuhl Tore und Tote in Düsseldorf

Was genau in seinem Kurzkrimi passiert, will Lehmkuhl nicht verraten. Nur zu den Schauplätzen lässt er sich Informationen entlocken: Mönchengladbach, Neuss und – naheliegend – Düsseldorf kommen vor. Für ihn war es eher spannend, zu erfahren, warum Kreutzer ausgerechnet ihn als Autor haben wollte. „Für das Buch ‚Jeder Schuss ein Treffer‘ wollte ich als Herausgeber zehn renommierte Autorinnen und Autoren gewinnen, die sich mit dem Thema Fußball einerseits und mit dem Verfassen von Kriminalgeschichten andererseits auskennen. Da ich für jede Ausrichtungsstadt der EM 2024 jemand suchte, wurde die Liste der geeigneten Kandidaten schnell enger. Ich freue mich sehr, für den Austragungsort Düsseldorf Kurt Lehmkuhl an Bord zu haben“, berichtet Kreutzer. Er sei schnell auf den Mann aus Erkelenz gekommen, „weil er nicht nur den regionalen Bezug hat, sondern auch die Kriterien versierter Krimiautor und Fußballkenner erfüllt.“ Denn Lehmkuhl habe bereits einige Fußball- und Sportkrimis, viele Kurzgeschichten zum Thema und ungezählte Reportagen über Fußballspiele und Fußballmenschen verfasst.