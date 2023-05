Besondere Kunst aus Baal und Orsbeck Ölbilder und tanzende Betonfiguren

Einen stärkeren Einblick in die Kunstszene im Kreis Heinsberg zu erhalten als am jeweils ersten Maiwochenende, ist praktisch nicht möglich – gut 60 Ateliers und Galerien zeigen seit 20 Jahren zahllose Werke aller Gattungen, Stile und Sujets. Malerei, Grafik, Bildhauerei – die Künstler stellten ihre Arbeitsweisen, Materialien und Techniken vor. In Baal öffnete Hans Radermacher sein Haus, um Malerei und Keramik-Arbeiten zu zeigen, in Orsbeck war es Gabriele Bröcher, die ihre Skulpturen und deren Entstehung vorführte.