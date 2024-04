Ateliers und Galerien Kunsttour durch den Kreis Heinsberg mit verschiedenen Stationen

An einem Tag im Jahr ist die Kunst im Kreis Heinsberg so allgegenwärtig, dass man nicht drum herum kommt: am Tag der offenen Ateliers und Galerien – der Kunsttour. An diesem ersten Sonntag im Mai präsentieren 60 Künstlerinnen, Künstler und Kunsttreffs breit über die Region verteilt ihre Werke, geben Einblicke in Arbeitstechniken und Herangehensweisen und stellen sich dem Austausch. Die gezeigte Kunst ist dabei so vielseitig wie die teilnehmenden Akteure selbst. Von klassischer Malerei und Zeichnung über Collage und Skulptur bis hin zu Textil- oder Glaskunst – die Techniken sind fast so zahlreich wie die Ausdrucksweisen, immer versehen mit einer „eigenen Handschrift“.