Ausstellung im Johanniterstift Erkelenzerin präsentiert ihre abstrakte Kunst

Vor einiger Zeit fragte die Hobbykünstlerin an, ob sie ihre Bilder ausstellen dürfe. Im Johanniterstift freuten sich Einrichtungsleiterin Astrid Hadick und Monique Drescher vom Sozialen Dienst über das kreative Angebot und sagten sofort zu. Bei der offiziellen Eröffnung der Kunstausstellung mit zahlreichen Bewohnern der Pflegeeinrichtung erläuterte die sechsfache Großmutter die komplexe Entstehungsgeschichte ihrer ungewöhnlichen Werke. „Das Ergebnis ist zum Schluss immer vollkommen anders als gedacht", verriet die 68-Jährige, die ihren Ehemann 25 Jahre lang als Röntgenfachkraft und „Mädchen für alles“ in seiner orthopädischen Praxis in Erkelenz unterstützt hatte. 2016 verabschiedete sich das Paar in den Ruhestand – für Elke Wergers der richtige Zeitpunkt, um sich noch intensiver der abstrakten Malerei zu widmen. Das Hobby sei ihr Ausgleich zum Berufsleben geworden, sagte die Mutter zweier Söhne. „Zeichnen und das gegenständliche Malen liegen mir nicht", verriet sie. „Ich spiele gerne mit Farben und verschiedenen Materialien. Dabei gehe ich immer recht furchtlos ans Werk."